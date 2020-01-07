Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти

За 7-месячный срок пребывания Владимира Зеленского на должности президента украинцы делают определенные итоги и выводы, насколько довольны работой новой властью Фото: unn.com.ua

Социологическая служба Центра Разумкова обнародовала данные, что 43% украинцев считают нынешнюю власть лучше предыдущей. 34% убеждены, что новая власть ничем не отличается от прошлой. 13% имеют противоположную позицию: нынешняя власть хуже.

За 7-месячный срок пребывания Владимира Зеленского на должности президента украинцы делают определенные итоги и выводы, насколько довольны работой новой властью. Gazeta.ua спросила у жителей разных регионов об их ожиданиях в 2020 году от президента и парламента.

Олег Кураш, 57 лет, видеооператор

Черкассы

"Не видел ни одного постановления, решения Верховной Рады, которые изменили Украину к лучшему. Худшее для меня сближение с Россией. Весь мир шарахается от них. К власти пришла публика, абстрагированная от всех проблем в Украине. В Раде стало значительно больше популистов и непрофессионалов .

Относительно Владимира Зеленского был настроен скептически, но в реальности случилось еще хуже. Не голосовал за него. Если бы не собрались под Верховной Радой люди, которые определили ему красную линию, то на саммите в Париже был бы подписан ряд очень негативных для Украины документов.

В 2020 году ожидаю, что будет дефолт. Причина в том, что многие люди в Украине, и за ее пределами заинтересованы в нем, олигархи в том числе. Скупят за бесценок активы, оставшиеся в государственной собственности.

Позорный закон о продаже земли. Если его примут, то наши дети или внуки, которые родятся уже не на своей земле. Хозяева будут сидеть в Амстердаме, Москве, Пекине, Торонто, Люксембурге.

Нужно отделиться от ОРДЛО. Даже российские политэксперты утверждают, что это будут гири на руках и на шее Украины. Эту мертвую совковую массу никогда не перевоспитаешь".

Людмила Стороженко, 64 года, пенсионерка

Николаев

"Уже не верится ни в какие изменения. Верховная Рада себя показала не слишком. Все эти скандалы и разборки. Закон о земле негативно отразился на имидже Верховной Рады. Оказывается, что все земельные фонды даже не посчитаны в Украине. Поэтому закону о продаже земли вообще еще не время. Хотели угодить людям, но быстро не получается. Все сырое, неподготовленное. Ни зарплата, ни пенсия не повышена. У меня как было 2 тысячи пенсии, так и осталось.

Пока Зеленский не оправдал мои ожидания. Никак в свою роль не вступит. Скрытный, планы не рассказывает. Может из-за этого люди и допридумывают о нем отрицательное. Но не только от одного человека все зависит. У нас и люди еще инертны.

В новом году президент в первую очередь должен произвести контроль на таможне, наладить, чтобы платили налоги в государство.

Хочется, чтобы на Востоке Украины закончился конфликт, конечно, на выгодных нам условиях. Нужно привлекать те государства, которые гарантировали нам безопасность в обмен на наше атомное разоружение.

Власть оторвана от народа. Почему Зеленский не выходит в люди и не рассказывает, какие у него планы по улучшению жизни в стране? Пусть едет в села, без подготовки, чтобы простые люди рассказали, насколько сейчас трудная жизнь. Вижу очень много людей, рыщут по помойкам, собирают картон, бутылки. Это не бездомные, а люди, которые не могут выжить эту пенсию".

Василий Манько, 46 лет, учитель

Херсон

"Ожидаю стабильности. Не говорю об улучшении. Надеюсь, что новых реформ в новом году не будет. Экономика, ЖКХ, социальная сфера - то, что считаю важным. Хотелось бы чтобы не урезали социальные программы, но прекрасно понимаю, что так будет.

Кабмин показал себя ужасно. Министры изменились, но болезненные реформы с предыдущей власти, так и не отменили. Имею в виду медицинскую и образовательную. В Верховной Раде есть новые перспективные люди, а есть старая формация. Очень много дилетантов. Им не хватает элементарных знаний и практики, чтобы принимать решения.

Плохо отношусь к законопроекту о продаже земли.

У Зеленского есть большое желание прекратить войну. Это плюс. Нравится его отношение к церкви. Не поддерживает ни ваших, ни наших".

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Инна Иванова, 34 года, в отпуске по уходу за ребенком

Кропивницкий

"В 2020 году ожидаю повышения заработных плат, улучшения условий труда, в общем, чтобы страна наладила внешние связи, как с Европой, так и с Россией. Хочется, чтобы наши страны наконец договорились о чем-то.

От новой власти нравятся шаги по замене людей, то, что сразу перешли к делу, а не раскачивались несколько месяцев. Симпатично то, что диалог людей с властью происходит простыми, а не какими-то замороченными словами, что народ не понимает. Президент сделал неплохое начало. Но еще очень мало времени он у власти. Нравится, что он молодой и то, что он направлен на молодежь. Привлекает новые технологии, мобильные приложения.

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского выглядело так, будто бы он обращался к жителям соседней России. Об этом Gazeta.ua сказал политический консультант Алексей Ковжун. "Украинцы ожидают от власти в первую очередь ясности и понятности. Так как ощущение "непонятки" остается. Немного ясности в поздравлении прозвучало, но это была ясность в другом измерении. Услышали важную историю о том, что у нужно друг друга уважать. Спасибо. Президент должен защищать права всех украинцев вне зависимости от предпочтений, потому что он является гарантом Конституции. Когда президент говорил о себе, это было окей. Хочется, чтобы в следующем году решили вопрос с Россией, чтобы люди не боялись передвигаться по всей Украине".