 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Просмотров: 63
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 4320
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
4 Просмотров: 2898
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 5994
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1827
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 26325
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2331
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2232
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 567
Фото
Все фото
10
5
4
3
4
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
Видео
Все видео
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
Почему Парубий завидует Разумкову – красноречивое видео
Почему Парубий завидует Разумкову – красноречивое видео
Найдите три отличия: как Рабинович и Ленин о "проклятых капиталистах" рассказывали
Найдите три отличия: как Рабинович и Ленин о "проклятых капиталистах" рассказывали
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1521
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2331
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3465
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 819
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1485
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1476
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
вторник, 07 января 2020 05:00

Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти

  Комментировать
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
За 7-месячный срок пребывания Владимира Зеленского на должности президента украинцы делают определенные итоги и выводы, насколько довольны работой новой властью Фото: unn.com.ua

Социологическая служба Центра Разумкова обнародовала данные, что 43% украинцев считают нынешнюю власть лучше предыдущей. 34% убеждены, что новая власть ничем не отличается от прошлой. 13% имеют противоположную позицию: нынешняя власть хуже.

За 7-месячный срок пребывания Владимира Зеленского на должности президента украинцы делают определенные итоги и выводы, насколько довольны работой новой властью. Gazeta.ua спросила у жителей разных регионов об их ожиданиях в 2020 году от президента и парламента.

Олег Кураш, 57 лет, видеооператор

Черкассы

"Не видел ни одного постановления, решения Верховной Рады, которые изменили Украину к лучшему. Худшее для меня сближение с Россией. Весь мир шарахается от них. К власти пришла публика, абстрагированная от всех проблем в Украине. В Раде стало значительно больше популистов и непрофессионалов .

Относительно Владимира Зеленского был настроен скептически, но в реальности случилось еще хуже. Не голосовал за него. Если бы не собрались под Верховной Радой люди, которые определили ему красную линию, то на саммите в Париже был бы подписан ряд очень негативных для Украины документов.

В 2020 году ожидаю, что будет дефолт. Причина в том, что многие люди в Украине, и за ее пределами заинтересованы в нем, олигархи в том числе. Скупят за бесценок активы, оставшиеся в государственной собственности.

Позорный закон о продаже земли. Если его примут, то наши дети или внуки, которые родятся уже не на своей земле. Хозяева будут сидеть в Амстердаме, Москве, Пекине, Торонто, Люксембурге.

Нужно отделиться от ОРДЛО. Даже российские политэксперты утверждают, что это будут гири на руках и на шее Украины. Эту мертвую совковую массу никогда не перевоспитаешь".

Людмила Стороженко, 64 года, пенсионерка

Николаев

"Уже не верится ни в какие изменения. Верховная Рада себя показала не слишком. Все эти скандалы и разборки. Закон о земле негативно отразился на имидже Верховной Рады. Оказывается, что все земельные фонды даже не посчитаны в Украине. Поэтому закону о продаже земли вообще еще не время. Хотели угодить людям, но быстро не получается. Все сырое, неподготовленное. Ни зарплата, ни пенсия не повышена. У меня как было 2 тысячи пенсии, так и осталось.

Пока Зеленский не оправдал мои ожидания. Никак в свою роль не вступит. Скрытный, планы не рассказывает. Может из-за этого люди и допридумывают о нем отрицательное. Но не только от одного человека все зависит. У нас и люди еще инертны.

В новом году президент в первую очередь должен произвести контроль на таможне, наладить, чтобы платили налоги в государство.

Хочется, чтобы на Востоке Украины закончился конфликт, конечно, на выгодных нам условиях. Нужно привлекать те государства, которые гарантировали нам безопасность в обмен на наше атомное разоружение.

Власть оторвана от народа. Почему Зеленский не выходит в люди и не рассказывает, какие у него планы по улучшению жизни в стране? Пусть едет в села, без подготовки, чтобы простые люди рассказали, насколько сейчас трудная жизнь. Вижу очень много людей, рыщут по помойкам, собирают картон, бутылки. Это не бездомные, а люди, которые не могут выжить эту пенсию".

Василий Манько, 46 лет, учитель

Херсон

"Ожидаю стабильности. Не говорю об улучшении. Надеюсь, что новых реформ в новом году не будет. Экономика, ЖКХ, социальная сфера - то, что считаю важным. Хотелось бы чтобы не урезали социальные программы, но прекрасно понимаю, что так будет.

Кабмин показал себя ужасно. Министры изменились, но болезненные реформы с предыдущей власти, так и не отменили. Имею в виду медицинскую и образовательную. В Верховной Раде есть новые перспективные люди, а есть старая формация. Очень много дилетантов. Им не хватает элементарных знаний и практики, чтобы принимать решения.

Плохо отношусь к законопроекту о продаже земли.

У Зеленского есть большое желание прекратить войну. Это плюс. Нравится его отношение к церкви. Не поддерживает ни ваших, ни наших".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы рассказали о своем отношении к власти

Инна Иванова, 34 года, в отпуске по уходу за ребенком

Кропивницкий

"В 2020 году ожидаю повышения заработных плат, улучшения условий труда, в общем, чтобы страна наладила внешние связи, как с Европой, так и с Россией. Хочется, чтобы наши страны наконец договорились о чем-то.

От новой власти нравятся шаги по замене людей, то, что сразу перешли к делу, а не раскачивались несколько месяцев. Симпатично то, что диалог людей с властью происходит простыми, а не какими-то замороченными словами, что народ не понимает. Президент сделал неплохое начало. Но еще очень мало времени он у власти. Нравится, что он молодой и то, что он направлен на молодежь. Привлекает новые технологии, мобильные приложения.

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского выглядело так, будто бы он обращался к жителям соседней России. Об этом Gazeta.ua сказал политический консультант Алексей Ковжун. "Украинцы ожидают от власти в первую очередь ясности и понятности. Так как ощущение "непонятки" остается.

Немного ясности в поздравлении прозвучало, но это была ясность в другом измерении. Услышали важную историю о том, что у нужно друг друга уважать. Спасибо. Президент должен защищать права всех украинцев вне зависимости от предпочтений, потому что он является гарантом Конституции. Когда президент говорил о себе, это было окей. Хочется, чтобы в следующем году решили вопрос с Россией, чтобы люди не боялись передвигаться по всей Украине".

Автор: Наталья СОКОЛАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж

Самое читаемое
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 36414
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
29
 Просмотров: 21492
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 18558
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 17361
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
 Просмотров: 13563
Политика
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
 4 Просмотров: 1467
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
 4 Просмотров: 2898
Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко за томос
Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко за томос Просмотров: 270
В сети появилось видео, как сын депутата от "Опоблока" бьет своего ребенка
В сети появилось видео, как сын депутата от "Опоблока" бьет своего ребенка Просмотров: 4194
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
10
 1 Просмотров: 7794
Больше всего комментируют
4
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
4
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
3
Dr Alban незаконно ездил в Крым, но Зеленский "порешал" с разрешением. Это диагноз системе - Геращенко
2
Следующими Зеленский будет встречать Пореченкова с Охлобыстиным?
2
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
Голосов: 14446
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua