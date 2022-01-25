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Украинцы платят за жилье "слуги" Клочка, который собирает элитный автопарк

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Украинцы платят за жилье &quot;слуги&quot; Клочка, который собирает элитный автопарк
Андрей Клочко (справа) на выборах шел 83 в списке партии "Слуга народа". Фото: Facebook.com/Andriy.Klochko

Народный депутат от "Слуга народа" Андрей Клочко, мать и сестра которого за два года скупились имуществом на 20 млн грн, ежемесячно получает от государства по 20 тыс. компенсации на аренду жилья в Киеве.

Об этом сообщили журналисты Bihus.info.

В общей сложности "слуга" получил от государства 413 850 грн. При этом нардеп с супругой являются миллионерами.

Официально собственного жилья в столице Клочко не имеет. В декларации указал арендуемую квартиру на 100 квадратов на окраине.

"19 января, 11 утра, Андрей Клочко пытается открыть примороженную заднюю дверь внедорожника. Volvo купил себе под Новый год в декабре", - сказано в сюжете.

Авто 2017 года стоит 900 тыс. грн.

Также у семьи нардепа появился внедорожник Lexus RX 450 2018 года. Цены на вторичном рынке стартуют от 1,3 млн грн.

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В 2020 году Клочко задекларировал более полумиллиона гривен зарплаты и 820 тыс. от продажи авто. Жена тоже продала автомобиль за 368 тыс. В апреле 2019 года перед выборами в Верховную Раду зарегистрировалась ФЛП и сразу начала зарабатывать миллионы. В 19-м – 3,4 млн, 20-м – почти столько же.

Кроме доходов, семья Клочков декларировала миллионные сбережения. Только наличными на двоих с женой нардеп показал 3,5 млн грн и $200 тыс.

На вопрос журналистов, нормально ли, имея такие доходы и постоянно обновляя автопарк, получать компенсацию на аренду квартиры из бюджета, Клочко ответил: "Я точно не нарушаю закон".

После предварительного сюжета Национальное антикоррупционное бюро начало расследование касательно нардепа. А Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит полный мониторинг образа жизни Клочка.

Андрей Клочко является председателем Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме Клочко, компенсацию получает не один миллионер среди нардепов.

К примеру, за ноябрь прошлого года 19,5 тыс. помощи от государства взял "слуга" Александр Трухин. В его декларации только наличными более 20 млн грн.

Еще один "слуга" Игорь Негулевский получил на жилье из бюджета за ноябрь-декабрь 39 тыс. 650 грн. За 2020-й показал миллионные наличные сбережения.

Почти столько же за два месяца компенсировали "слуге" Алексею Ковалеву, тоже задекларировавшему миллионные сбережения, а в декабре он получил в подарок телеканал.

В сентябре журналисты сообщили, что 70-летняя мать Клочко в течение двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.

Нардеп заявил, что матери помогает "обеспеченная" сестра. Однако журналисты выяснили, что женщина не имеет никакого бизнеса и состояния для приобретения данной недвижимости и имущества.

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