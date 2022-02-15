"Украинцы не любят предателей" - Коломойский о Разумкове

 
Ексклюзивы
1/5
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Паника не поможет. Как сохранять спокойствие и преодолевать тревогу
Просмотров: 279
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1179
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
3 Просмотров: 6534
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 11187
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1350
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 2142
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4878
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4932
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1485
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 14022
Фото
Все фото
3
12
12
7
19
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
&quot;Карайте Путина, а не Украину&quot; - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
"Карайте Путина, а не Украину" - украинцы вышли встретить канцлера Германии в Киеве
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
&quot;Алине Паш подрисовал победу Офис президента&quot; - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Видео
Все видео
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета ВР - Bihus.Info
Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета ВР - Bihus.Info
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
16 февраля станет Днем единения - Зеленский обратился к украинцам
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Интервью
1/5
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 1692
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 3285
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1827
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3204
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1341
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 567
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
вторник, 15 февраля 2022 11:52

"Украинцы не любят предателей" - Коломойский о Разумкове

  Комментировать
&quot;Украинцы не любят предателей&quot; - Коломойский о Разумкове
Разумков и Ермак аплодируют в избирательном штабе Зеленского во время обнародования данных экзит-пола, 21 апреля 2019 года. Фото: Getty Images

Олигарх Игорь Коломойский назвал бывшего главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова "изменником".

Об этом он сказал в интервью "Українська правда".

На вопрос касательно Разумкова как кандидата в президенты олигарх сказал: "Вы видели этого Разумкова? Украинцы не любят предателей".

По словам Коломойского, экс-спикера "выгнали, потому что он предатель".

"Выдвинула его "Слуга народа"? Ну так надо было со своей "Слугой народа" договариваться как-то и учитывать ее позицию. Или он думал, что ему Петьки и Юльки, ОПЗЖшники помогут?

Если ты решил пойти против, то встань, скажи и уйди сам. Не позорься. А то ты там ходишь, кому-то что-то говоришь, звонишь. Зачем?", - сказал Коломойский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков назвал Зеленского "хромой уткой"

Также олигарх сказал, что Разумкову будет помогать другой олигарх Ринат Ахметов.

"Наверняка. Ахметов всем помогает, у него много возможностей, он - богатый человек. Это только у меня 20 тысяч в неделю, а у него возможностей больше", - заявил Коломойский.

В октябре Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.

Впоследствии Разумков обнародовал список депутатской группы "Розумна політика", в которую вошел 21 "слуга народа". Заявил, что примет участие в президентской кампании.

В 2019 году на выборах президента Разумков работал спикером Владимира Зеленского, на внеочередных парламентских выборах возглавлял список партии "Слуга народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украинцы не любят предателей" - Коломойский о Разумкове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Беглец из Москвы издал первую украинскую книгу

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 51162
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 13537
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 11727
&quot;Не впускайте их назад&quot; - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
12
 Просмотров: 11187
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 9585
Политика
"Санкционные списки на каждого подонка" – в Раде отреагировали на действия российской Госдумы
"Санкционные списки на каждого подонка" – в Раде отреагировали на действия российской Госдумы Просмотров: 225
У главы "Слуг народа" спросили об убежавших за границу нардепах
У главы "Слуг народа" спросили об убежавших за границу нардепах Просмотров: 252
Шольц не стал делать российский ПЦР-тест
Шольц не стал делать российский ПЦР-тест Просмотров: 261
Признанием ЛДНР Россия выйдет из Минских соглашений – Кулеба
Признанием ЛДНР Россия выйдет из Минских соглашений – Кулеба Просмотров: 486
Порошенко призвал мир ввести санкции против страны-агрессора
Порошенко призвал мир ввести санкции против страны-агрессора 1 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
17
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
8
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
Голосов: 1532
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть