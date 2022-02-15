"Украинцы не любят предателей" - Коломойский о Разумкове

Разумков и Ермак аплодируют в избирательном штабе Зеленского во время обнародования данных экзит-пола, 21 апреля 2019 года. Фото: Getty Images

Олигарх Игорь Коломойский назвал бывшего главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова "изменником".

Об этом он сказал в интервью "Українська правда".

На вопрос касательно Разумкова как кандидата в президенты олигарх сказал: "Вы видели этого Разумкова? Украинцы не любят предателей".

По словам Коломойского, экс-спикера "выгнали, потому что он предатель".

"Выдвинула его "Слуга народа"? Ну так надо было со своей "Слугой народа" договариваться как-то и учитывать ее позицию. Или он думал, что ему Петьки и Юльки, ОПЗЖшники помогут?

Если ты решил пойти против, то встань, скажи и уйди сам. Не позорься. А то ты там ходишь, кому-то что-то говоришь, звонишь. Зачем?", - сказал Коломойский.

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Также олигарх сказал, что Разумкову будет помогать другой олигарх Ринат Ахметов.

"Наверняка. Ахметов всем помогает, у него много возможностей, он - богатый человек. Это только у меня 20 тысяч в неделю, а у него возможностей больше", - заявил Коломойский.

В октябре Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука. Впоследствии Разумков обнародовал список депутатской группы "Розумна політика", в которую вошел 21 "слуга народа". Заявил, что примет участие в президентской кампании. В 2019 году на выборах президента Разумков работал спикером Владимира Зеленского, на внеочередных парламентских выборах возглавлял список партии "Слуга народа".