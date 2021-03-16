Украинцы больше всего доверяют армии, волонтерам и церкви

Армии доверяют больше всего. Фото: @MinistryofDefence.UA

Украинцы чаще всего выражают доверие к Вооруженным Силам Украины, волонтерским организациям и церкви. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта.

ВСУ доверяют 70% опрошенных, волонтерским организациям - 65%, церкви - 64%.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 63%, пограничной службе - 60%, Национальной гвардии - 56%, главе города (поселка, села), в котором проживает респондент - 56%.

Больше всего украинцы не доверяют российским СМИ - 82% опрошенных.

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Чиновникам не доверяют 80%, судебной системе - 79%, Верховной Раде - 77,5%, правительству - 76%, Высшему антикоррупционному суду - 73%, партиям - 71%, прокуратуре - 71%, коммерческим банкам - 70%, Национальному антикоррупционному бюро - 70%, Верховному суду - 69%, Конституционному суду - 69%, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 68%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 68%, президенту - 61,5%, Национальному банку - 60%.

8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.