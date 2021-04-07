Украинцам смягчили условия пересечения границы

Кабмин смягчил условия пересечения украинской границы. Фото: Facebook

Правительство смягчило условия пересечения украинской границы для граждан Украины.

Согласно обновленным правилам, все, кто собираются въехать на территорию Украины, должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа. Об этом сообщает Госагентство развития туризма.

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В случае отсутствия теста украинцы обязуются загрузить приложение "Вдома" и пойти на 2-недельную самоизоляцию, которую можно завершить досрочно получив отрицательный результат тестирования.

В то же время, при пересечении границы, иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, также должны иметь ПЦР-тест или пойти на самоизоляцию.

Для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет ПЦР-тест не требуется.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 415 новых больных коронавирусом. Из них детей - 636, медработников - 437. В общем коронавирус подхватили 1784579 украинский.