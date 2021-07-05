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понедельник, 05 июля 2021 15:55

Украина является государством Центральной Европы. Нет никакого "единого народа" россиян, белорусов и украинцев - Кулеба

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Украина является государством Центральной Европы. Нет никакого &quot;единого народа&quot; россиян, белорусов и украинцев - Кулеба
Пока мы не члены НАТО, должны окружить себя малыми альянсами с дружественными государствами, говорит Кулеба. Фото: Getty Images

Безопасность Украины - превыше всего. В борьбе с российской агрессией Украине помогают друзья и партнеры. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30: Международная политика".

Gazeta.ua предлагает самые интересные цитаты министра.

Сотрудничество с США, Великобританией, Турцией

"Мы сохранили 100 процентов санкций против России за агрессию на Донбассе и в Крыму несмотря на попытки Кремля их ослабить. Мы развили военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией.

Речь идет о новых поставках оружия и оборудования из США, включая новые скоростные американские катера Mark VI, соглашение с Великобританией на более 1,5 миллиарда долларов для укрепления военно-морских сил, построение новых кораблей и военных баз, меморандум с Турцией, который открыл путь к новым проектам по строительству боевых кораблей, беспилотников и всех видов турбинных двигателей"

НАТО

"Никто не верил в это, но нам удалось присоединить Украину к Программе расширенных возможностей НАТО. Украина не только вошла в клуб шести ближайших партнеров Альянса в мире. Программа предоставляет новые практические возможности повышения совместимости наших Вооруженных сил с армиями НАТО. Углубленное сотрудничество разведок и доступ ко всем без исключения учениям Альянса.

Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого альянса, должны окружить себя малыми альянсами с дружественными государствами".

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Люблинский треугольник

"Люблинский треугольник: Украина, Польша, Литва. Завтра в Вильнюсе состоится третья встреча министров. Мы подпишем ряд документов, которые еще больше укрепят наше трехстороннее сотрудничество. Это важный элемент активного усиления роли Украины в Центральной Европе".

Идентичность

"Украина по своей идентичности является государством Центральной Европы. Здесь мы свои. И нет в нашей части Европы нет "единого народа" россиян, белорусов и украинцев".

Крымская платформа

"Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Некоторым тяжело под давлением Москвы. На этом фоне участие государств в Крымской платформе - это простой тест о том, с кем ты в вопросе оккупированного Крыма - с Россией или с Украиной.

Но нас ничто не остановит. Мы исправим ошибки 2014 года, когда для Донбасса был создан формат, а для Крыма - нет. Шаг за шагом Украина вернет то, что принадлежит нам по справедливости и международному праву".

О Беларуси

"Мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Эту ситуацию нужно исправлять. Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг".

Не бросать своих в беде

"Государство, которое не бросает своих в беде, - это государство, которым гордятся его граждане.

Создаем новую программу "Консул помогает" и Антикризисный центр, который интегрирует все системы государства и направит их на помощь нашим гражданам за рубежом, в какой бы беде они ни оказались. Это будет современный, цифровой, быстрый и эффективный координационный центр под управлением МИД".

На Российскую Федерацию надо усилить международное давление, сказал президент Владимир Зеленский.

В Черном море, Николаевской, Херсонской и Одесской областях происходят многонациональные учения Sea Breeze-2021. Украинские военные отрабатывают совместные действия с коллегами из НАТО.

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