Украина выходит из договоров СНГ

Правительство планирует обсудить выход Украины из отдельных договоров СНГ. Фото: Укринформ

Кабинет министров Украины принял решение о выходе Украины из 3 отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Решение было принято на заседании правительства 22 мая, сообщает ТСН.

Цель решения - прекращения для Украины действия Протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, подписанного в Ташкенте, Минске и Тбилиси.

По словам чиновников, эти международные договоры потеряли свое практическое значение. Они не применяются, так как в сфере соблюдения налогового законодательства действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

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Кабинет министров Украины прекратил действие еще 2 соглашений в рамках СНГ. Это договоры о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и соглашения об методологическое сопоставление и создании общей статистической базы экономического союза.