Украина впервые за долгое время пустила в свое воздушное пространство российский самолет

В украинское пространство залетел российский самолет. Фото: РБК

Самолет российской авиакомпании "Глобус", следовавший из Италии в Россию, 7 августа получил разрешение на использование воздушного пространства Украины.

"7 августа 2019 пилот воздушного судна российской авиакомпании Глобус Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москва (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от Украэроцентра в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра", - сообщил "Украэрорух" в Facebook.

В "Украэрорухе" отметили, что руководствовались решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO. Также действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении (LоA) между органами обслуживания воздушного движения Украины и Словакии и других соседних стран.

"В случаях обхода опасных метеоявлений (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации с воздушным судном) воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины", говорится в сообщении.

"Boeing-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15: 07UTC через навигационную точку LADOB на эшелоне FL370 и вышел в 15: 33UTC через навигационную точку AMIRI на эшелоне FL370", - добавили в "Украэрорухе".

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Украина полностью закрыла небо для российских самолетов в ноябре 2015 года.