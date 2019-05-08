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среда, 08 мая 2019 06:30

Украина вошла в состав двух комиссий при ООН

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Украина вошла в состав двух комиссий при ООН
Украина усиливается в ООН. Фото: ТСН

Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН - Комиссии по наркотическим средствам (КНС) с 2020 по 2023 годы и Комиссии по народонаселению и развитию (КНР) с 2020 по 2024 годы.

"Сегодня Украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (2020-2023 гг.) и Комиссии по народонаселению и развитию (2020-2024 гг.)", - сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН в Twitter.

Цель Комиссии по народонаселению и развитию - деятельность по выполнению Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию. Комиссия осуществляет мониторинг, анализ и оценку внедрения Программы действий на национальном, региональном и международном уровнях, консультирует ЭКОСОС по таким вопросам, как проблемы и тенденции народонаселения, интеграция стратегий народонаселения и развития, а также связанные с народонаселением политики и программы развития. Кроме того, она предоставляет консультации и помощь системе ООН, правительствам и другим организациям по вопросам народонаселения и развития.

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Комиссия состоит из представителей 47 государств-членов ООН, избираемых ЭКОСОС на четырехлетний период на основе географического распределения. Представители должны иметь соответствующий опыт в области народонаселения и развития. До 1994 года Комиссия проводила заседания каждые два-три года, а ныне - один раз в год.

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