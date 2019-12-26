Украина, в отличие от Литвы, продолжает импортировать электроэнергию из Беларуси – нардеп

Климпуш-Цинцадзе отметила, что подписанный Зеленским закон может стать нарушением Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Фото: uatribune.com

Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским изменения в Закон "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" №330-IX, которые лоббировал председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус, сохраняют беспрепятственные возможности для импорта электроэнергии из Беларуси и транзита через Беларусь российской электроэнергии.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Этот закон (подписанные президентом изменения в Закон "О рынке электроэнергии") позволяет импорт электроэнергии из энергодефицитной Беларуси, то есть тот самый импорт российской электроэнергии, но через территорию Беларуси или из ее АЭС, которую наш друг Литва признала угрозой своей национальной безопасности", - сообщила нардеп.

19 декабря парламент Литвы единогласно утвердил законопроект о предотвращении пропуска в Литву электроэнергии, которая будет вырабатываться Белорусской АЭС. "Потенциальные лазейки для попадания на рынок Литвы "грязной" электроэнергии были, теперь мы их устраняем", - прокомментировал итоги голосования депутат сейма Литвы Лауринас Касчюнас.

Климпуш-Цинцадзе также сообщила, что президент Зеленский подписал законопроект, не дожидаясь выводов Европейской комиссии, что может стать нарушением Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС).

"Дождаться ответа Еврокомиссии перед тем, как подписывать закон, я письмом призвала и президента, но, вероятно, кто-то в Офисе президент не хочет видеть Украину в единых энергетических рынках ЕС и подсовывает президенту на подпись такие документы", - добавила нардеп.

Напомним, начавшийся с 1 октября коммерческий импорт электроэнергии из стран, не входящих в Европейское энергосообщество, стал возможен из-за внесения правки в закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки является председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого комитета комитета Алексей Кучеренко утверждал, что "правка Геруса" внесена с нарушением Регламента Рады. 4 декабря был принят законопроект, которым импорт электроэнергии из Российской Федерации (РФ) запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка "на сутки вперед" является ценообразующим. Кроме того, законопроектом предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "по двусторонним договорам" и на "внутрисуточный рынок". При этом импорт электроэнергии из Беларуси никак не ограничивается. 25 декабря президент Зеленский подписал этот закон. Демпинговые поставки электроэнергии из России и Беларуси привели к искусственному ограничению выработки украинскими производителям. Государственная компания "Энергоатом" уже оценила недополученную выручку от этих ограничений в 100 млн гривен. 27 ноября во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Зеленский заявил, что планирует внимательно изучить целесообразность покупки Украиной электроэнергии с Белорусской АЭС, от чего отказались ближайшие европейские союзники Украины - Польша и Литва.