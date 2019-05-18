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суббота, 18 мая 2019 15:05

"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому

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&quot;Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта&quot; - Порошенко дал совет Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко дал наставления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, как следует продолжать движение Украины в Европу. Об этом он сказал во время празднования Дня Европы в Киеве, сообщает bykvu.com.

"Кремль продолжает оказывать жесткое сопротивление нашему движению в Европу. РФ знает, что Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта. Это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что Европейскому союзу нужна демократическая, дружеская, богатая, сильная и независимая Украина.

"Мы, украинцы, знаем цену свободы и европейского выбора. Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС", - добавил Порошенко.

После чего, он озвучил свои наставления Зеленскому:

- Сохранить доверие и солидарность Евросоюза с Украиной.

- Укреплять международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит российской агрессии и поддерживает реформы в нашей стране.

- Усиливать санкционное давление западных стран на РФ до полного восстановления территориальной целостности страны.

- Выполнять Соглашение об Ассоциации с ЕС.

- Углублять секторальную интеграцию с ЕС.

"Создайте предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году. Это реальная и достижимая повестка дня", - обратился Порошенко к Зеленскому.

Президент Петр Порошенко освободил от выполнения обязанностей сразу 12 внештатных советников. Все 12 приказов об увольнении датируются 17 мая 2019.

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