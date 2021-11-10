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среда, 10 ноября 2021 18:24

Украина усиливает границу с Беларусью

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Украина усиливает границу с Беларусью
Пограничники, нацгвардейцы и полицейские будут нести службу не только на самой границе, но и в приграничных районах. Фото: @DPSUkraine

Украина усиливает границу с Беларусью, правоохранители будут действовать жестко.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге в среду.

На наиболее уязвимых участках рубежей количество пограничников увеличат вдвое. Также МВД усилит границу силами Национальной гвардии и Нацполиции.

"В ближайшее время привлечем подразделения территориальной обороны, чтобы проверить их и провести учения по взаимодействию разных сил, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Мы не исключаем, что и в Украине попытаются развивать такой сценарий, как в Беларуси. Реакция украинских правоохранителей будет четкой, жесткой, корректной в рамках закона, регулирующего защиту границы", – заявил Монастырский.

Пограничники, нацгвардейцы и полицейские будут нести службу не только на самой границе, но и в приграничных районах, где будут функционировать мобильные группы для выявления незаконного пересечения границы, если таковая будет происходить.

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"Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более чем достаточно. Именно этот вопрос мы проговаривали", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"У нас состоялись предварительные встречи с нашими разведчиками, силовиками. Мы получили информацию. Вчера был доклад сделан президенту, и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номером один", - заявил он.

8 ноября толпа мигрантов в Беларуси собрались у польской границе.

Действия режима Лукашенко обсудили президент Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда.

Послы ЕС утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.

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Дата
10
ноября

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