"Украина - сексистская страна" - генпрокурор Венедиктова

Венедиктова заявила, что Украина - сексистская страна. Фото: РБК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призналась, что считает Украину сексистской страной.

"Заведующей кафедрой я тоже не чувствовала никаких гендерных дискриминаций. А вот свой путь от председателя комитета, через ГБР до Генеральной прокуратуры, должности генпрокурора... Украина - сексистская страна. Я хочу написать пост об этом - уже две-три недели я об этом думаю. Хочу найти правильные слова. Женщинам в этой стране непросто", - сказала генпрокурор в эфире телеканала "Украина 24".

Сейчас не испытывает неприятных вещей с гендерной точки зрения. Впрочем, к подобному выводу относительно Украины она пришла на пути к нынешней должности.

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В этом же интервью Венедиктова прокомментировала домашний арест Медведчука и данные о местонахождении его партнера Тараса Козака.