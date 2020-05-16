Украина сделала шаг к продолжению сотрудничества с МВФ

Andriy Yermak domovyvsya z poslamy "Velykoyi simky" pro prodovzhennya spivpratsi z Mizhnarodnym valyutnym fondom. Takozh rozpoviv poslam pro zasidannya Trystoronnʹoyi kontaktnoyi hrupy po Donbasu, yake vidbulosya naperedodni za uchastyu onovlenoho skladu ukrayinsʹkoyi delehatsiyi. Na nastupniy zustrichi TK·H v formati videokonferentsiyi Ukrayina predstavytʹ hrupu predstavnykiv okremykh rayoniv Donetsʹkoyi ta Luhansʹkoyi oblastey, zokrema z chysla ukrayinsʹkykh hromadyan – vnutrishnʹo peremishchenykh osib, yaki mozhutʹ predstavlyaty Donetsʹku ta Luhansʹku oblasti. "My hotovi uz·hodzhuvaty, yak tse peredbacheno Minsʹkym paketom domovlenostey, z hromadyanamy Ukrayiny, yaki ne mayutʹ nalezhnosti do nezakonnykh zbroynykh uhrupovanʹ, yaki ne vbyvaly nashykh voyiniv, yaki ne mayutʹ nalezhnosti do nevyznanykh utvorenʹ. Na nashu dumku, same taki lyudy mozhutʹ buty predstavnykamy Donbasu", – skazav Andriy Yermak. CHYTAYTE TAKOZH: Kernes yide v OP do Yermaka vyrishuvaty svoye pytannya – politoloh Molchanov Holovy dyplomatychnykh misiy v Ukrayini vyslovyly nadiyu na yaknayshvydshe prodovzhennya spivpratsi Ukrayiny z MVF. Takozh skhvalyly reformu okhorony zdorov'ya i naholosyly na podalʹshomu reformuvanni systemy sudochynstva. Prezydent Volodymyr Zelensʹkyy vidpoviv na elektronnu petytsiyu iz zaklykom zvilʹnyty hlavu ofisu prezydenta Andriya Yermaka. Kerivnyk ofisu prezydenta pryznachayetʹsya na posadu na termin povnovazhenʹ hlavy derzhavy i zvilʹnyayetʹsya prezydentom. Показати більше 1385/5000 Андрей Ермак договорился с послами "Большой семерки" о продолжении сотрудничества. Фото: rubryka.com

Председатель Офиса президента Андрей Ермак встретился с послами стран "Большой семерки". Их заверил, что Украина выполнила все обязательства для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Также рассказал послам о заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое состоялось накануне с участием обновленного состава украинской делегации.

На следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украины представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют принадлежности к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют принадлежности к непризнанным образований. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса ", - сказал Андрей Ермак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кернес едет в ОП к Ермака решать свой вопрос - политолог Молчанов

Главы дипломатических миссий в Украине выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Также одобрили реформу здравоохранения и отметили дальнейшем реформировании системы судопроизводства.

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом уволить главу офиса президента Андрея Ермака. Руководитель офиса президента назначается на должность на срок полномочий главы государства и освобождается президентом.