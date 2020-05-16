Украина сделала шаг к продолжению сотрудничества с МВФ

Председатель Офиса президента Андрей Ермак встретился с послами стран "Большой семерки". Их заверил, что Украина выполнила все обязательства для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Также рассказал послам о заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое состоялось накануне с участием обновленного состава украинской делегации.
На следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украины представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.
"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют принадлежности к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют принадлежности к непризнанным образований. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса ", - сказал Андрей Ермак.
Главы дипломатических миссий в Украине выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Также одобрили реформу здравоохранения и отметили дальнейшем реформировании системы судопроизводства.
Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом уволить главу офиса президента Андрея Ермака.
Руководитель офиса президента назначается на должность на срок полномочий главы государства и освобождается президентом.
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