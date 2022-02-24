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четверг, 24 февраля 2022 11:33

Украина разорвала дипломатические отношения с РФ

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Украина разорвала дипломатические отношения с РФ
Фото: president.gov.ua

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге, сообщает Gazeta.ua.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Москве.

Для украинцев независимость и право жить на своей земле согласно своей воле – это самая высокая ценность", - сказал глава государства.

"Россия подло, самоубийственно ранним утром напала на наше государство. Так же, как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой войны.

С сегодняшнего дня наши государства по разные стороны мировой истории. Российское государство стоит на пути зла", - заявил Зеленский.

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Но многое зависит от российского народа, добавил президент.

"Граждане России сегодня сами будут выбирать - на каком пути каждый из них лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протесты против этой войны, против войны с Украиной", - сказал Зеленский.

Также обратился к украинцам, у кого есть родственники и друзья в РФ.

"Пожалуйста, обращайтесь к ним, они должны постоянно говорить об этом. Тогда Россия будет знать правду, это очень важно", – обратился.

Сегодня, 24 февраля, в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Атаковали пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска.

Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака совершается с временно оккупированной территории АР Крым.

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Дата
24
февраля

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