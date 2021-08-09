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Украина противодействует сценарию Кремля в газовом вопросе - Кулеба

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Украина противодействует сценарию Кремля в газовом вопросе - Кулеба
Фото: Pixabay

Россия закачала в газохранилища "Газпрома" мало газа, шантажируя Европу, которая столкнулась с рекордным ростом цен. Украина противодействует сценарию Кремля в газовом вопросе.

Об этом заявил министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

По его словам, Украина привлекала внимание в Вашингтоне к этой ситуации.

"Будем об этом говорить и с Германией, которая недавно прислала нам официальное согласие на проведение консультаций по "Северному потоку-2", которые Украина инициировала в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Сейчас мы видим, что Россия не подходит к вопросу транзита газа добродетельно, то есть начинает манипулировать", - сказал он.

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Кулеба подчеркнул, что просто договориться с Россией невозможно.

"Некоторые страны в Европе считают, что еще можно договориться с Россией. Мы считаем, что нет. Речь идет о договоренности в газовом секторе. Мы объясняем, что не верим в этот сценарий, и поэтому полагаться на добропорядочность России - это риск, который зашкаливает. Нужно искать альтернативные инструменты, альтернативные гарантии энергетической безопасности", - сказал он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не останется без газа даже в случае запуска "Северного потока-2".

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