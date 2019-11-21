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четверг, 21 ноября 2019 09:59

Украина против России: что обсудят на первых слушаниях в Гааге

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Украина против России: что обсудят на первых слушаниях в Гааге
Украина надеется, что суд в Гааге оперативно рассмотрит "морское дело". Фото: fakty.com.ua

21 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания Морского трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских кораблей и 24 членов их экипажей по Конвенции ООН по морскому праву. Киев надеется на оперативное рассмотрение данного дела по существу.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге, сообщает Укринформ.

"Украина отстаивает позицию необходимости скорейшего рассмотрения дела по существу, несмотря на то, что предметом дела является один простой вопрос - вопиющее нарушение Россией фундаментального принципа международного обычного и морского права - абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей", - отметила Зеркаль.

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По ее словам, на слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, будут утверждаться процессуальные документы, в частности регламент Арбитражного трибунала.

"Хотя Россия пытается доказать, что она имела право захватить иностранные военно-морские суда и их экипажи, несмотря на их абсолютный иммунитет, предусматривающий запрет их захвата, удержания и осуществления в отношении их любой иностранной юрисдикции. Мы надеемся на мудрость и профессионализм членов Арбитражного трибунала, а также на оперативное рассмотрение дела по существу", - отметила заместитель главы МИД.

По словам Елены Зеркаль, если Россия проигрывает в суде ООН, то ее на международном уровне признают страной, финансировала терроризм.

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21
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