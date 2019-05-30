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четверг, 30 мая 2019 12:56

Украина призвала усилить давление на Россию

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Украина призвала усилить давление на Россию
В Раде обратили внимание на нарушение прав коренных народов РФ. Фото: "5 канал"

Верховная Рада обратится к международному сообществу с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Россию.

Будут требовать остановить ограничения прав коренных народов РФ, передает РБК-Украина.

Рада одобрила проект постановления №10125 об обращении к международному сообществу по поводу новых санкций против РФ.

Проект постановления поддержали 234 нардепа.

"Использовать все возможные виды санкций к должностным лицам органов государственной власти Российской Федерации, причастных к преследованию представителей коренных народов за их убеждения и деятельность по отстаиванию прав коренных народов. Использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по Российской Федерации с целью восстановления свободы слова, совести и мирных собраний", - говорится в тексте постановления.

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Депутаты просят обратить внимание на необходимость защитить языки коренных народов России. Требовать от власти РФ вернуть обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка в учебных заведениях.

Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины, в своем выступлении на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала ужесточить санкции против России.

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  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
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  • Я против любых инициатив президента
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