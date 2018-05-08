Украина превращается в банановую республику - Терещенко

Мишель Терещенко отказался от французского гражданства, чтобы работать в Украине. Фото: Ирина Патлатюк

Вместо того, чтобы развиваться, Украина приближается к уровню стран третьего мира.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал мэр Глухова Мишель Терещенко.

"Я отказался от французского гражданства. Думал, что Украина будет развиваться, станет европейской страной. А она превращается в банановую республику. И наш президент, и генеральный прокурор полностью дискредитированы в мире ", - констатировал мэр.

Он напомнил, что украинская власть вытеснила всех иностранных чиновников.

"Я был марионеткой, как Саакашвили. Как были все экспаты (работники, которые получили работу за пределами своей страны. - Gazeta.ua). Я последний. Нет - еще Ульяна Супрун (исполняющий обязанности министра здравоохранения. - Gazeta.ua) держится", - отметил Терещенко.

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Мишель Терещенко родился во Франции, но больше десяти лет живет в Украине. В марте 2015-го получил из рук президента Петра Порошенко гражданство Украины.

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