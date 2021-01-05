Украина предоставит гуманитарную помощь Хорватии

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинет министров организовать оказание гуманитарной помощи Хорватии, которая пострадала от землетрясения.
Глава государства распорядился оказать гуманитарную помощь Республике Хорватия и возложил на правительство все связанные с этим организационные вопросы, говорится в указе №1/2021.
Ранее Хорватия передавала гуманитарную помощь Украине в связи с пандемией коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В парламенте Хорватии Голодомор впервые назвали геноцидом украинцев
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центре Хорватии 29 декабря. Погибли как минимум семь человек, десятки получили травмы. Толчки ощущались в столице страны Загребе, а также в соседних Боснии, Сербии и Италии.
Незначительные повреждения получило здание украинского посольства.
Комментарии