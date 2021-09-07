Украина предложила США интересную инициативу

 
Ексклюзивы
1/5
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 135
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 810
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 315
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1044
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 603
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 468
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 8181
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2349
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 333
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
10
6
9
16
16
&quot;Опять, как в 1937-ом?&quot;: Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
&quot;Северный поток-2&quot; несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
"Северный поток-2" несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Видео
Все видео
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1242
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1170
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 441
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2052
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 297
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 00:44

Украина предложила США интересную инициативу

  Комментировать
Украина предложила США интересную инициативу
Кулеба: "У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам". Фото: gov.ua

Украина предложила США создать зону свободной торговли.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги и желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польша, потом тратить их на оборону", - добавил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и США подписали соглашение об оборонном партнерстве

6 сентября во время визита в Киев сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил о поддержке идеи введения зоны свободной торговли между США и Украиной в ближайшем будущем.

Однако Украина должна продолжать бороться с коррупцией и проводить реформы, отметил республиканец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина предложила США интересную инициативу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 7093
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 6570
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 4041
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 23 Просмотров: 3510
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 3258
Политика
Состояние Кравчука улучшилось
Состояние Кравчука улучшилось Просмотров: 9
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником Просмотров: 243
Прокуратура открыла дело из-за пыток Джелялова
Прокуратура открыла дело из-за пыток Джелялова Просмотров: 36
Сколько денег нужно для восстановления костела Святого Николая
Сколько денег нужно для восстановления костела Святого Николая Просмотров: 72
Саакашвили возвращается в Грузию
Саакашвили возвращается в Грузию 1 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
23
Виктора Ющенко отравили токсинами
4
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
3
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
2
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
2
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
Голосов: 8189
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть