Украина предложила США интересную инициативу

Кулеба: "У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам". Фото: gov.ua

Украина предложила США создать зону свободной торговли.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги и желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польша, потом тратить их на оборону", - добавил министр.

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6 сентября во время визита в Киев сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм заявил о поддержке идеи введения зоны свободной торговли между США и Украиной в ближайшем будущем. Однако Украина должна продолжать бороться с коррупцией и проводить реформы, отметил республиканец.