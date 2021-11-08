Украина получит от США патрульные катера

 
Ексклюзивы
1/5
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 522
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 4545
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2511
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3042
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10179
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1665
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5715
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 558
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4077
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1233
Фото
Все фото
7
5
3
16
5
Седина Зеленского всколыхнула сети
Седина Зеленского всколыхнула сети
Украина получила еще 3 млн доз вакцины Moderna
Украина получила еще 3 млн доз вакцины Moderna
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Шмыгаля пришли послушать 109 депутатов
Шмыгаля пришли послушать 109 депутатов
Видео
Все видео
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Председатель партии Зеленского уходит в отставку
Председатель партии Зеленского уходит в отставку
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео
В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8730
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 873
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1107
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6975
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4158
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 513
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
понедельник, 08 ноября 2021 14:35

Украина получит от США патрульные катера

  Комментировать
Украина получит от США патрульные катера
Катера доставят в Одессу. Фото: Посольство США в Украине

В Одессу из Балтимора отправились два американских патрульных катера.

Суда принадлежат к классу Island, сообщает посольство США в Украине.

"Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на $2,5 млрд, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone

Island - класс быстроходных патрульных катеров. Предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной помощи на $60 млн от Правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и т.д.

Предыдущие две партии груза доставили в Украину 10 и 18 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина получит от США патрульные катера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 16263
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 11187
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 10179
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 9324
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 1 Просмотров: 7156
Политика
В суд передали второе дело против Тупицкого
В суд передали второе дело против Тупицкого 1 Просмотров: 81
В "Слуге народа" начали называть фамилии на нового председателя партии
В "Слуге народа" начали называть фамилии на нового председателя партии Просмотров: 450
У олигархов есть 180 дней, дальше будут решения СНБО - Малюська
У олигархов есть 180 дней, дальше будут решения СНБО - Малюська Просмотров: 711
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today 2 Просмотров: 621
Закон об олигархах выглядит как механизм для сведения счетов с Порошенко – Atlantic Council
Закон об олигархах выглядит как механизм для сведения счетов с Порошенко – Atlantic Council Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
3
Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше
3
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
2
Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе – Резников
2
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
Голосов: 8996
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть