Украина получит от США патрульные катера

Катера доставят в Одессу. Фото: Посольство США в Украине

В Одессу из Балтимора отправились два американских патрульных катера.

Суда принадлежат к классу Island, сообщает посольство США в Украине.

"Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на $2,5 млрд, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", - говорится в сообщении.

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Island - класс быстроходных патрульных катеров. Предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной помощи на $60 млн от Правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и т.д. Предыдущие две партии груза доставили в Украину 10 и 18 октября.