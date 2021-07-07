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среда, 07 июля 2021 21:14

Украина получит 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

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Украина получит 500 тысяч доз вакцины от коронавируса
Дания предоставит Украине ковид-вакцину. Фото: Reuters

Правительство Дании предоставит Украине 500 тысяч доз вакцины против коронавируса.

Какая и когда именно вакцина поступит пока неизвестно, передает Правительственный портал.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил датского коллегу Йеппе Кофодоми за такое решение.

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Кулеба также предложил министру иностранных дел Дании заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации и ковид-сертификатов для упрощения поездок граждан.

В приложении "Дія" появились первые паспорта о вакцинации от коронавируса. Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных. Covid-паспорта разрабатываются по образцу Digital green certificate ЕС и Smart vaccination certificate ВОЗ.

Документы будут содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов, а также выздоровления после коронавирусной инфекции.

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Дата
07
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