Украина получила от США партию боеприпасов весом около 80 тысяч кг. Фото

В воскресенье, 14 ноября, Украина получила от США около 80 000 кг боеприпасов. Это была четвертая поставка Штатов в рамках дополнительной помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США на странице в Facebook.

Как известно, в августе этого года президент Джо Байден направил Украине дополнительную помощь в размере $60 млн.

В сообщении говорится, что помощь "демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины".

В ведомстве добавили, что с 2014 года Штаты предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $2,5 млрд.

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