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Украина получила чрезвычайное шанс изменить ситуацию - "Вашингтон пост"

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Украина получила чрезвычайное шанс изменить ситуацию - &quot;Вашингтон пост&quot;
В The Washington Post считают, что Зеленский способен изменить ситуацию в стране. Фото: АП

"Украина получила чрезвычайный шанс изменить ситуацию" - статья с таким названием под авторством редакционного совета вышла в почтенном издании The Washington Post.

"Украинская политическая элита неоднократно теряла шанс стабилизировать страну и обеспечить независимость от России", - пишет издание.

21 июля избиратели заменили более 60% состава парламента, отправив на обочину партии, которые управляли страной в прошлом, а партия президента-новичка Владимира Зеленского впервые за всю историю независимой Украины получила абсолютное большинство в парламенте, пишут авторы статьи.

"Вашингтон пост" указывает на позитивные сигналы, которые уже прислал президент Зеленский: он уже попросил парламент отменить депутатскую неприкосновенность, позволить преследования официальных лиц за взяточничество и одобрить назначение нового генерального прокурора.

"Господин Зеленский может продемонстрировать, что его правительство будет отличным от предыдущих путем назначения новых прокуроров, продвижения судебной реформы, поддержки антикоррупционного суда и очистки таможни", - говорится в статье.

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Вместе с тем, указывают авторы статьи, президенту Зеленскому стоит дистанцироваться от олигарха Игоря Коломойского.

"Появившаяся победа господина Зеленского отделила Украину от других стран Восточной Европы, там, где демократия или не существует, или находится под угрозой. Если он будет успешным, он может превратить политический климат в регионе и нанести потенциально сокрушительный удар авторитарной модели власти Путина и его имперским амбициям", - говорится в статье.

"Соединенные Штаты, которые при администрации Трампа поддерживают суверенитет Украины, должны сделать все, чтобы помочь ей. Но именно президент Зеленский и новая политическая элита, которую он создал, должны показать, что Украина может быть успешной", - пишет влиятельная американская газета.

Новые законы, которые смогут реформировать различные управленческие сферы страны, готовит команда Зеленского. Также изменения ожидают Службу безопасности Украины, рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

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