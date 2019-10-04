Украина получила безвиз с Северной Македонией

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона о ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима.
Законопроект предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней, сообщает РБК-Украина.
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21 августа Кабинет министров Украины одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией. Само соглашение было подписано в начале июля.
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