Украина ожидает эскалацию конфликта на границе с Беларусью - министр МВД

Монастырский прокомментировал конфликт между Беларусью и Польшей. Фото: РБК

Сегодняшняя ситуация на границе Польши дает основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на границе Украины и Беларуси.

Министр внутренних дел Денис Монастырский провел телефонный разговор с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон, сообщает пресс-служба МВД.

Монастырский отметил, что Украина со своей стороны заинтересована в расширении сотрудничества с ЕС для противостояния угрозам гибридного характера в будущем.

"Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля на ослабление Евросоюза", - заявил министр.

Он отметил целесообразность использования второй фазы проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине", чтобы усилить охрану украинско-белорусского участка границы и улучшить материально-техническую базу пограничников.

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СНБО разработал различные сценарии на случай угрозы незаконного пересечения украинской границы нелегальными мигрантами с территории Беларуси. Среди них – введение чрезвычайного положения в приграничных областях. Главный план – строительство государственной границы. На это в госбюджете на 2022 год планируется предусмотреть средства.