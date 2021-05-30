Украина отправила гуманитарную помощь в Индию

Помощь отправили для борьбы с коронавирусом. Фото: dsns.gov.ua

Украина отправила самолет с гуманитарной помощью для Индии, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация.

В Дели доставят кислородные концентраторы, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородные концентраторы. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов", - говорится в сообщении.

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Гуманитарный груз сопровождают украинские спасатели.

Сотни людей в Индии нарушили карантин, чтобы посетить похороны коня. В то же время количество смертей от коронавируса в стране превысило 300 тыс.