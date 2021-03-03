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среда, 03 марта 2021 14:10

Украина отказывается от перевода часов

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Украина отказывается от перевода часов
За проголосовали "Слуга народа" и "Голос". Фото: pixabay.com

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении законопроект об отмене в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

"За" проголосовали фракции "Слуга народа", "Голос", группа "Партия "За будущее". ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина", группа "Доверие" воздержались.

Если закон примут, то в Украине больше не будет перехода на летнее время, а будет постоянно оставаться нынешний зимнее время, или UTC+2 по международной шкале.

Таким образом разница между киевским и московским временем постоянно будет один час, пишет BBC.

Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории. Тогда как на летнее переводят каждую весну, чтобы рабочие часы больше приходились на световой день - и таким образом, как считается, экономились средства на электроэнергию.

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В Украине переходят на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее - в последнее воскресенье октября. Осенью переводят стрелку на час назад, а весной - вперед.

Когда теперь раз переведут стрелки часов в Украине пока неизвестно. Возможно, что 28 марта Украина еще перейдет на летнее время, а осенью 2021 - вернется уже на постоянное зимние.

Чтобы не переходить на летнее время сейчас, ряд депутатов предлагает принять законопроект как можно быстрее - потому инициативу ко второму чтению будут готовить по сокращенной процедуре.

Зачем отмена

Автор законопроекта, избранный от "Слуги народа" вице-спикер Руслан Стефанчук объясняет, что адаптация к переводу часов раз в полгода плохо влияет на здоровье людей.

"Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней", - пишет он в объяснительной записке.

"Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению", - аргументирует вице-спикер.

Как в ЕС

В 2019 году Европарламент отменил обязательный перевод часов на летнее и зимнее время в странах ЕС.

С 2021-го каждый член Евросоюза сможет сам выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее.

До этого у ЕС была специальная директива, которая обязывала все 28 стран-членов переходить на летнее время в последнее воскресенье марта, и на зимнее - в последнее воскресенье октября.

Перед этим прошло публичное обсуждение идеи с отказом от сезонного времени, в котором приняли участие более 4,6 млн граждан ЕС - абсолютное большинство высказалось за то, чтобы отменить перевод часов.

Те страны, которые откажутся от постоянных переходов на летнее и зимнее время, в последний раз переведут часы в октябре 2021 года.

В Верховной Раде подготовили законопроект о десоветизации законодательства. В Украине действует по разным подсчетам от 10 до 25 тыс. нормативно-правовых актов советских времен, сказал Стефанчук.

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03
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