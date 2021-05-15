Украина обязательно будет в ЕС - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина - это Европа. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю празднования Дня Европы заявил, что Украина обязательно будет в Европейском Союзе.

Об этом президент написал в своем Twitter.

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"Украина - это Европа. И мы - европейцы. Мы - центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе", - заявил Зеленский.

Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. 🇺🇦 обов'язково буде в #EU 🇪🇺 pic.twitter.com/U2xxWKj9bx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами Большой семерки, Швеции и Евросоюза. Он рассказал дипломатам о последних инициативах Украины, сделанных для достижения мира на Донбассе и предложил активизировать работу Нормандского формата.