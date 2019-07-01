Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог

Только союз президента Владимира Зеленского и премьер-министра Юлии Тимошенко сможет в сжатые сроки обеспечить изменения, которых сейчас ждут люди.

Такое мнение высказали украинские политологи во время презентации в ИА "Укринформ" Международным центром перспективных исследований рейтинга эффективности и активности партий за последние 5 лет.

Политолог Александра Решметдилова называет возможное объединение "Слуги народа" и "Батькивщины" наиболее естественным

Так, политолог Александра Решметдилова считает, что объединение "Слуги народа" с "Батьківщиной" по результатам парламентских выборов является наиболее естественным, а результаты работы такого тандема не заставят себя ждать.

"Это будет синергия молодости и опыта. Не думаю, что "Слуга народа" согласится брать на себя всю полноту ответственности. Скорее всего они будут предлагать объединение каким-то сильным партиям. Первой в списке потенциальных союзников будет "Батьківщина", – предположила експерт.

В то же время, глава корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко напоминает, нынешняя экономическая ситуация в Украине не позволяет терять время на эксперименты. Пик выплат по внешним заимствованиям, отсутствие газовых контрактов и бюджета, необходимость срочных изменений в налоговой политике – все это свидетельствует, что во главе правительства должен стать человек, который гарантированно справится с незаурядными вызовами.

"Этим вопросам мало внимания уделено в программе "Слуги народа". Именно поэтому нужен человек, который возьмет руль и этот корабль будет вести. Это Тимошенко и ее команда", – подытожил он.