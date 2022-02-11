Украина никогда не пойдет на прямой диалог с Л/ДНР - МИД

Существует механизм для выполнения Минских соглашений в виде Трехсторонней контактной группы. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Россия настаивает на прямом диалоге Украины с оккупационными властями так называемых Л/ДНР.

Это невозможно, поскольку тогда статус РФ изменится с агрессора на посредника, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 11 февраля, передает Gazeta.ua.

"Ключевой вопрос вчера был – прямой диалог между Украиной и ОРДЛО. Если Киев вступит в прямой диалог с Донецком и Луганском, то статус России в этом конфликте изменится: сейчас она является стороной конфликта, а превратится в посредника. Потому мы на это не пойдем", – заявил он.

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Существует механизм для выполнения Минских соглашений в виде Трехсторонней контактной группы, но он пока заблокирован из-за позиции России. Отказ РФ от требования прямого диалога Киева с оккупантами позволит продвинуться в выполнении Минских договоренностей и согласовать некоторые вопросы.

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"Ключевое отличие в восприятии Минских соглашений заключается в том, что Россия требует, чтобы Украина искала решение в прямом диалоге с так называемыми ЛНР и ДНР. Но этого требования нет в Минских соглашениях. Сегодня в Берлине заседают советники лидеров "нормандского формата". Это встреча в продолжение недавнего их разговора в Париже, и именно там они обсуждают этот вопрос", – добавил Кулеба.

Никакого "прямого диалога" с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске не будет. Никаких уступок относительно суверенитета, территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины. 26 января в Париже состоялись переговоры советников глав стран "нормандского формата". В них принимали участие Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.