Украина не выполнила плана приватизации

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По итогам прошедшего 2019 года, Украина выполнила план приватизации лишь на 3%.

Сумма поступлений в госбюджет от выполнения плана составила 536,5 млн гривен, сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

При этом бюджет предусматривал, что Украина должна была заработать свыше 17 млрд гривен

В целом ФГИ обеспечил поступление в бюджет почти 2,7 млрд гривен.

Основная сумма поступила от аренд – 1,5 млрд гривен, приватизации – 536,6 млн гривен и дивидендов – 609,7 млн гривен.

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В Минэкономики выделили главные направления реформ: большая приватизация, рынок земли и борьба с коррупцией. Задача министерства сегодня – разобраться, что происходит в подведомственных отраслях, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время презентации стратегии объединенного министерства, сообщает Укринформ.