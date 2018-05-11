Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС не предусматривало вступление. Фото: REUTERS

На сегодняшний день Европейский Союз не видит перспектив присоединения Украины к ЕС.

Об этом сказал посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.

"В случае с Украиной на сегодняшний день нет перспективы по вступлению в ЕС", - сказал Мингарелли.

Он напомнил, что главной целью Соглашения об ассоциации Украины с ЕС является внедрение политической ассоциации и экономической интеграции. Однако это не означает перспективу вступления в Евросоюз.

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В 2017 году Украина выполнила 41% обязательств по выполнению Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.