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пятница, 04 октября 2019 12:59

Украина назвала России условие для встречи в "нормандском формате"

Украина назвала России условие для встречи в &quot;нормандском формате&quot;
"Мы хотим большего или достаточного прогресса в выполнении условий безопасности ", - Яременко. ФОТО: Facebook-страница депутата

Украина ждет от России выполнения предпосылок к безопасности для встречи в "нормандском формате".

Об этом журналистам рассказал Богдан Яременко, председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат "Слуги народа", передает УНИАН.

"Вчера были лишь первые намеки на возможные даты (встречи" нормандской четверки "- Gazeta.ua), но это достаточно деликатный вопрос в переговорах. Мы понимаем, что речь идет о взаимных предпосылках, которые выдвигают стороны, в том числе одобрения какой-то формулы, и введение закона об особом статусе Донбасса было предпосылкой российской стороны к определению даты.

Очевидно, что если российская сторона заговорила о каких-то датах, то она считает, что Украина выполнила предпосылки, но с нашей стороны мы хотим большего или достаточного прогресса в выполнении условий безопасности", - сказал он.

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С датой "норманнской встречи", Яременко, "не спешит".

"Мы хотим мирных переговоров, мы не отказываемся ни в коем случае от них, но о датах говорить рано, это слишком сложный вопрос".

1 октября 2019-го Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок".

По так называемой "формуле Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепит этот особый статус на постоянной основе.

На следующий день в Киеве на Майдане Независимости прошла акция протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Аналогичные акции прошли и в ряде других городов.

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Дата
04
октября

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