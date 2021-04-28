Украина на вакцинацию от Covid-19 возьмет $90 млн кредита

Украина возьмет кредит на вакцинацию. Фото: Reuters

Украина договорилась с Международным банком реконструкции и развития о кредите в размере 90 млн долларов на закупку вакцин против Covid-19.

"В рамках проекта будут выделены средства на закупку вакцин против Covid-19 для населения Украины в дополнение к количеству вакцин, которые были гарантированы в рамках партнерства COVAX и ГАВИ", - говорится в сообщении министерства финансов.

"Это позволит Украине достичь своей основной цели - полного охвата вакцинацией не менее 20 процентов населения страны", - сказали в министерстве.

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Украина отстала от других европейских стран в проведении кампании иммунизации. До сих пор она полагалась на одну партию из 500 000 доз вакцины AstraZeneca, закупленную в Индии и полученную в конце февраля, и 215 000 доз вакцины Sinovac, полученную из Китая в конце марта.