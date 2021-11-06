Украина имеет право применять беспилотники Bayraktar на Донбассе – Резников

Резников прокомментировал применение турецких беспилотников на Донбассе. Фото: ua.news

Вооруженные силы Украины имели право использовать беспилотник Bayraktar TB2 на Донбассе, в частности для удара по артиллерийской установке оккупантов, ведущих обстрелы.

Ведь в Минских соглашениях идет речь о запрете именно россиянам использовать дроны над украинской землей. Об этом заявил новый министр обороны Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

"В тексте Минских соглашений четко записано о запрете на использование "иностранных" беспилотных аппаратов. То есть, это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле. И это украинский беспилотный аппарат", - подчеркнул глава Минобороны.

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Резников рассказал о событиях 26 октября, когда армейцы с помощью прицельного удара Bayraktar TB2 уничтожили гаубицу противника, из которой вели огонь, в результате чего погиб военный ВСУ.

"Есть специальная служба СЦКК (Совместный центр коммуникаций и контроля). Они сообщили ОБСЕ, что происходит нарушение Минских соглашений со стороны противника и обстреливают наши земли. Более того, погиб наш боец. И запросили режим тишины. Не отработал этот механизм", - говорит. министр.

Чиновник отметил, что по этой причине, пользуясь статьей 51 Устава ООН, Украина реализовала свое право на самозащиту.

26 октября ВСУ использовали летательные аппараты Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей деревню Гранитное в Бойковском районе Донецкой области. Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника.