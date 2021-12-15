Украина и Швеция подписали оборонное соглашение

Украина и Швеция подписали общее соглашение. Фото: Укринформ

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках визита в Королевство Швеция подписал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между правительством Украины и правительством Королевства со шведским коллегой Петером Гульквистом.

"Сегодня у нас был двусторонний разговор о ситуации с безопасностью в нашем районе и развитии безопасности вокруг нас. Сегодня мы также подписали соглашение между Украиной и Швецией об обороне и о том, как нам следует развивать оборонное сотрудничество между двумя странами в будущем", — заявил Гульквист на брифинге по итогам встречи, сообщил Резников в twitter.

Речь идет о соглашении на уровне правительств двух стран.

"20 лет назад был протокол от 5 декабря 2001 года, и мы взамен этого протокола подписали уже более мощный документ — это соглашение. Заключение этого соглашения является важным шагом для взаимодействия и стратегического партнерства между Швецией и Украиной. Особенно в оборонной сфере, ведь это как раз происходит на фоне современных вызовов и угроз как в Европе, так и в мире", - сказал Резников на брифинге.

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В случае полномасштабного вторжения России в Украину катастрофические последствия потерпят обе стороны. Будет много жертв как с украинской стороны, так и с российской, заявил министр обороны Алексей Резников.