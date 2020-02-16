Украина, Грузия и Молдова попросили финансовой поддержки в ЕС

Киев, Тбилиси и Кишинев попросили оказать финансовую поддержку регионам Восточного партнерства. Фото: Корреспондент

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение в Еврокомиссию с просьбой оказать финансовую поддержку регионам Восточного партнерства в рамках следующей многолетней финансовой перспективы Евросоюза на 2021-2027 годы.

Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдовой в процессе европейской интеграции, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Министры подчеркнули важность предусмотреть в "Многолетней финансовой перспективе" увеличение ресурсов на нужды государств-участниц "Восточного партнерства", которая будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС.

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Совместное обращение министров является очередным свидетельством единства подходов Украины, Грузии и Молдовы к вопросу будущего развития "Восточного партнерства" на основе принципа дифференциации и идеи углубления диалога в формате "ЕС + три ассоциированных партнера".