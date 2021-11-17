Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщается на сайте главы государства.
Зеленский и фон дер Ляйен также подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы.
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"В этой связи президент Украины в очередной раз подчеркнул, что проект "Северный поток-2" является прежде всего угрозой для безопасности всей Европы. Глава государства представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, собеседники обсудили идею о создании региональной платформы по укреплению энергетической безопасности", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского "Северного потока-2".
Условием запуска газопровода должны быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.
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