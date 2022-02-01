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вторник, 01 февраля 2022 03:25

Украина готова мобилизовать до 2,5 миллионов человек

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Украина готова мобилизовать до 2,5 миллионов человек
Украина ответит России миллионной мобилизацией. Фото: korupciya.com

У Украины есть возможность мобилизовать до 2,5 миллиона человек в случае вторжения России.

Об этом сегодня заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press.

"Они (россияне – ред.) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 миллионов человек", сказал он.

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Данилов отметил, что на территории Украины сосредоточено около 120 тысяч российских военных, и Москва может устроить провокации "в любой момент", но утверждал, что для начала полноценного вторжения понадобится масштабная подготовка, которую будет легко заметить.

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может длиться от трех до семи дней, – сказал Данилов. – Мы этого еще не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся", сказал Данилов.

Секретарь СНБР добавил, что до 420 тысяч украинцев получили боевой опыт в борьбе с российскими наемниками на востоке Украины и до 1 миллиона украинцев имеют охотничьи лицензии.

Россия готова атаковать Украину, но окончательное решение еще не принято.

Возможны несколько сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержке сепаратистов на востоке Украины и продвижению линии разграничения. Об этом руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль сказал в интервью Reuters.

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