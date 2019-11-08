"Украина - это алмаз": Зеленский в очередной раз обратился к инвесторам

Президент призвал вкладывать деньги в украинские стартапы, малый и средний бизнес. ФОТО: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвестировать в Украину и во второй раз пообещал личную защиту каждому инвестору.

Об этом он заявил на Киевском международном экономическом форуме.

"Сегодня Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций. Чтобы стать настоящим бриллиантом не только внутри Европы, но и всего мира.

Я как президент лично гарантирую, что готов защищать каждую вашу инвестицию, каждую вашу копейку, которую вы вкладываете в каждого украинца. Я вам очень благодарен".

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Президент призвал вкладывать деньги в украинские стартапы, малый и средний бизнес.

29 октября во Мариуполе президент Владимир Зеленский созвал первый инвестиционный форум.

Он заявил о неизменности курса на евроинтеграцию, уменьшение роли государства в экономике и "амбициозную задачу" по росту экономики на 5-7% ежегодно.