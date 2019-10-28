Украина должна настаивать, чтобы НАТО подтвердило наше намерение получить ПДЧ - Геращенко

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 5472
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1737
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7155
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1206
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6642
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40986
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1179
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3456
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
Фото
Все фото
2
9
8
4
6
Скандальный &quot;слуга народа&quot; показал заключение полиграфа
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Видео
Все видео
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1206
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5841
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7668
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1890
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
Просмотров: 72
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
понедельник, 28 октября 2019 17:04

Украина должна настаивать, чтобы НАТО подтвердило наше намерение получить ПДЧ - Геращенко

  Комментировать
Украина должна настаивать, чтобы НАТО подтвердило наше намерение получить ПДЧ - Геращенко
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко говорит, что сейчас на повестку дня еще больше выходит вопрос безопасности Украины

Партия "Европейская Солидарность" предлагает Верховной Раде поддержать наработанный ею проект заявления о получении Украиной Плана действий по членству в НАТО. Украина сделала много шагов в проведении реформ и приближении к стандартам Альянса в различных сферах общественной жизни, а потому должна настаивать на подтверждении своих перспектив.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время заседания Согласительного совета, передает пресс-служба партии.

По ее словам, сейчас на повестку дня еще больше выходит вопрос безопасности Украины и он должен оставаться ключевым в переговорах в Минске.

"В этом контексте очевидно, что прочный мир и надежная безопасность возможны только если Украина станет членом НАТО. Мы как парламент должны сделать все для того, чтобы Украина получила членство в Альянсе", - подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО, хотя там нам не предоставили План действий относительно членства.

Политик подчеркнула, что тогда это была позиция наших ближайших партнеров - Германии и Франции, которая обернулась огромной исторической ошибкой, и затем привела к агрессии Российской Федерации против Грузии, а затем и против Украины.

"Сегодня, к сожалению, так же, когда наши партнеры говорят, что мы выйдем на новый специальный формат со страной-аспирантом на мой взгляд и по глубокому убеждению "Европейской Солидарности", так же делают большую ошибку", - отметила сопредседатель фракции.

"Мы с вами должны настаивать на том, что Украина сделали много серьезных важных шагов в сфере борьбы с коррупцией, экологии, соблюдения стандартов НАТО в Вооруженных силах, для того, чтобы мы не вымаливали получение ПДЧ, а чтобы НАТО подтвердило намерение Украины получить План действий относительно членства", - заявила Ирина Геращенко.

Она добавила: "И твердо показывать, что в Украине сегодня существует единство по вступлению в Альянс. Тем более 54% украинцев поддерживают этот путь".

Ирина Геращенко отметила, что фракция "ЕС" предлагает Верховной раде Украины утвердить соответствующее заявление и обращение, которое является особенно актуальным учитывая будущий визит в Украину Генерального секретаря НАТО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина должна настаивать, чтобы НАТО подтвердило наше намерение получить ПДЧ - Геращенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Вагоновожатый и кондуктор отвечали за ремонт первых трамваев

Украинские воины заняли стратегические высоты

Депутаты приняли важный документ по языку

За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 41436
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
15
 1 Просмотров: 17559
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 14104
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 13033
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 12276
Политика
"Слуга народа" собирается вмешаться в ситуацию вокруг полка "Азов" и США
"Слуга народа" собирается вмешаться в ситуацию вокруг полка "Азов" и США Просмотров: 171
До приезда Зеленского завод Ахметова сделал "картинку"
До приезда Зеленского завод Ахметова сделал "картинку" Просмотров: 792
В ДТЭК опровергли обвинения о монополизме в Бурштынском энергоострове
В ДТЭК опровергли обвинения о монополизме в Бурштынском энергоострове Просмотров: 27
Корчак сообщили о подозрении
Корчак сообщили о подозрении Просмотров: 432
Россияне считают, что имеют наиболее напряженные отношения с Украиной и США
Россияне считают, что имеют наиболее напряженные отношения с Украиной и США Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
4
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
3
США убили лидера ИГИЛа
Голосов: 13166
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua