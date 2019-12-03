"Угрожают нацбезопасности" - Зеленский начал наступление на "воров в законе"

"Воры в законе" угрожают развитию Украины, объясняет президент.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за пребывание лиц в статусе "вора в законе".

Об этом сообщил сайт главы государства во вторник.

"Обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и общественной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция пресекла деятельность банды "воров в законе"

Организованная преступность и лица, осуществляющие такую организацию и руководство - "воры в законе", формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. Для не характерны: наличие жесткого кодекса поведения, устойчивых криминальных традиций, а также высокий уровень организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности, объясняет президент.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.

Полицейские в Ровненской области задержали "вора в законе" Тенго Питерского. Предоставить документы 37-летний гражданин Грузии не смог.