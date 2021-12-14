Угроза вторжения России всегда остается - Денисов

Данилов напомнил, что Украина сражается с Россией с 2014 года. Фото: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что угроза нападения России всегда остается.

Но ситуация остается под контролем, передает "РБК-Украина".

Данилов напомнил, что с 2014 года Украина находится в активной фазе уяснения отношений с Россией.

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"Есть ли сегодня угроза нашей стране? Конечно, есть, она постоянна. Ситуация находится под контролем, учения они проводят постоянно", - сказал он.

7 декабря украинская разведка сообщила, что позиции российских оккупантов на Донбассе усиливают дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил.