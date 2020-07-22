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Ударил депутат, а задержали ветерана: "ЕС" требует освободить из-под стражи Погребиского

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Ударил депутат, а задержали ветерана: &quot;ЕС&quot; требует освободить из-под стражи Погребиского
"Европейская солидарность" требует немедленного освобождения общественного активиста Александра Погребиского, который был задержан 21 июля. Фото: Цензор.НЕТ

Александр Погребиский никого зеленкой не обливал. Он только присутствовал на акции протеста против действий представителей "пятой колонны", отметили в "ЕС"

"Европейская солидарность" требует немедленного освобождения ветерана украинско-российской войны и общественного активиста Александра Погребиского, который был неправомерно задержан 21 июля.

"Нардеп от пророссийской ОПЗЖ, известный представитель "пятой колонны" и соратник Медведчука Олег Волошин своими хамскими уничижительными заявлениями о суверенитете Украины спровоцировал негативную реакцию ветеранов, которые рисковали собственными жизнями ради независимости и свободы нашего Отечества", – напомнили в "ЕС".

Особенно возмущает, что народный депутат, дерзко нарушая закон и при полном попустительстве со стороны правоохранителей, ударил ветерана, нанеся ему телесные повреждения. Человек перед произволом депутата был абсолютно беззащитен и не имел возможности даже увернуться, подчеркнули в пресс-службе.

"Считаем, что этот поступок депутата требует правовой оценки. Обливание зеленкой – конечно, не наш метод политической борьбы. Естественно, что и Александр Погребиский никого зеленкой не обливал. Он только присутствовал на акции протеста против действий представителей "пятой колонны". У полиции не было оснований его задерживать", – убеждена "Европейская солидарность".

Фракция отмечает, что это еще один пример выборочного правосудия, когда правоохранительные органы демонстрируют мышцы и преследуют патриотов и ветеранов, тогда как "пятая колонна" в Украине действует нагло и безнаказанно при полном попустительстве со стороны властей, сквозь пальцы наблюдающих за антигосударственной деятельностью пророссийских сил.

"Задержание Александра Погребиского – это продолжение политики власти по очернению ветеранского движения. Мы требуем немедленного освобождения Александра Погребиского", – призывают депутаты.

Правоохранительные органы должны при этом наконец обратить внимание на разнузданное и зарвавшееся поведение реваншистов, которое и провоцирует реакцию тех, кто не жалел и не пожалеет жизни и здоровья ради Украины, подытожили в "ЕС".

Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина облили зеленкой.

5 канал
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