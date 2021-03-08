Удаленная работа сыграла в пользу женщин

Автор: kse.ua "Ирина Мельник, Виктория Тигипко, Ольга Гуцал, Лера Бородина. Будучи матерями, они стали успешными. Присутствие таких женщин в бизнесе - это вдохновение развивать себя", - констатирует Оксана Неживенко.

Украинки могут зарабатывать больше. Но до сих пор уступают мужчинам. Последнее часто это выгодно. Почему украинские женщины зарабатывают меньше мужчин и какую пользу из этого может иметь страна, Gazeta.ua рассказывает Оксана Неживенко, преподаватель и исследователь Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Если у женщины больше заработок, она может быть кормильцем семьи, а мужчина заниматься уходом за детьми. У нас скорее женщина идет в декрет, даже если заработки с мужем у них одинаковые. Традиционно считается, что женщина должна заниматься детьми, большую часть времени уделять им. Хотя есть редкие исключения, о таких мужчинах, которые идут в декрет, часто показывают сюжеты по телевизору.

Почему существует гендерное неравенство?

Политику пишут мужчины. Им не выгодно поднимать этот вопрос. Их устраивает, что разрыв между равенством - в их пользу. Для чего им этим заниматься? Женщина менее склонна вести переговоры о своей зарплате. Мало кто идет к руководителю и заявляет, что уволится, если не получит повышение зарплаты на 10-20 процентов. Женщина априори больше перфекционист, чем мужчина. Хочет выполнить работу на 5 из 5. Даже если так получилось, женщина докапывается, находит недостатки. У женщин избыточный перфекционизм. У мужчин наоборот - сделал на 4 из 5 и считает, что перевыполнил задание. Есть определенные психотипы мужчина-женщина в отношении к работе. Это влияет на восприятие нас к рынку труда. Мужчины в среднем воспринимают себя дороже, чем женщины.

YouControl провели исследование, согласно которому в Украине женщины обладают 3% компаний с наибольшим доходом. Из 330 компаний только 11 - в собственности женщин. У 24 совладельцами являются одновременно женщины и мужчины. Треть компаний данные не дали. Бизнес в Украине до сих пор считается мужской сферой. Почему так?

Было несколько исследований о причинах, почему мужчины получают больше женщин. Есть причины gender pay gap (гендерный разрыв в оплате труда. - Gazeta.ua) объяснимые и необъяснимые. В объяснимой части первой причиной является большее присутствие мужчин в лидерстве бизнеса, крупных и средних компаний. Потому что женщины статистически более тяготеют в бизнесе и менеджменте к human resources (человеческих ресурсов. - Gazeta.ua), финансовой администрации. В более стратегических направлениях доминируют мужчины. Стратегические направления, решения судьбы компании считаются более серьезными, потому и оплата больше. Вторая причина - рабочие часы. Статистически в большинстве стран женщины преимущественно работают во временной занятости, а мужчины - в постоянной. Соответственно, в частичной занятости преимуществ меньше. Речь о социальных пакетах, страховании, оплате труда. Традиционно, женщины берут перерыв в работе на время беременности и ухода за ребенком или родственниками. Когда возвращаются к работе - через 9 месяцев или 3 года, - стартуют с неповышенной заработной платы. Если другие работники могли за это время получить повышение на той же позиции, то женщина будет стартовать с той же платы, с которой ушла. Еще одна причина - непрямая дискриминация. Есть сектора более женские, есть - традиционно мужские. Например, если у женщины есть выбор пойти работать в образование или на строительство, она выберет первое, потому что это физически легче. Это классический пример: образование, здравоохранение, государственная служба - женские сферы. Строительство - более мужская.

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А какой необъяснимый фактор в оплате труда?

Это дискриминация. Когда на работу на одни и те же обязанности приходят мужчина и женщина с одинаковыми достижениями, в большинстве случаев берут мужчину. Часть в оплате труда считается фактором несправедливого отношения к женскому полу.

Гибкость рынка труда требуется больше женщине. Это позволит присутствовать дома и работать

Разрыв между количеством открытия крупных компаний мужчиной и женщиной сокращается, как показывает исследование YouControl. С чем это может быть связано?

Сейчас в Украине много программ поддержки именно женского предпринимательства из ЕС, США. Плюс, этот вопрос уже на повестке дня. Если раньше ему вообще не уделяли внимания, сейчас эта дискуссия есть. Созданы рабочие группы, в частности в парламенте, по увеличению присутствия женщин и в политике. Это влияет и на присутствие женщин в бизнесе. Наш рынок труда становится более гибким. Именно женщины нуждаются в этой гибкости. Они проводят больше времени с семьей. Поэтому на женщину ложится большая социальная ответственность за семью. А мужчина несет большую ответственность финансовую. Конечно, не всегда. Соответственно, гибкость рынка труда требуется больше женщине. Это позволит присутствовать дома и работать. Рынок труда переживает совершенно новый этап для себя - это удаленная работа. Многим женщинам это играет на руку. Имеют возможность работать из дома, не ездить в офис и параллельно проверять, как учатся дистанционно дети в школе. 7 месяцев назад я родила ребенка. Факт дистанцированности дал мне возможность работать из дома. Иначе, до сих пор была бы в декрете. У нас появляются классные ролевые модели. Видим представительниц бизнеса, которые получают бешеную популярность и становятся успешными, им хочется подражать. Например, Ирина Мельник, Виктория Тигипко, Ольга Гуцал, Лера Бородина. Список большой. Будучи матерями, они стали успешными. Присутствие таких женщин в бизнесе - это вдохновение развивать себя.

Малый бизнес - это торговля, образование, транспорт. Женщины больше тяготеют в эти сектора, чем в промышленность. Поэтому малый бизнес более диверсифицирован по гендеру, чем большой

Вместе с тем женщины более активны в малом бизнесе. В прошлом году они зарегистрировали на 5% больше ФЛП, чем мужчины. Почему так?

Малый бизнес имеет меньшие барьеры входа. Большой бизнес - это добывающая, перерабатывающая промышленность - требует большого уставного капитала для регистрации. Малый бизнес - это торговля, образование, транспорт. То, что можно быстро создать без значительных факторов, лицензий, разрешений оперировать в этом секторе. Его значительно легче закрыть. Женщины больше тяготеют в эти сектора, чем в промышленность. Поэтому малый бизнес более диверсифицирован по гендеру, чем большой. Если проследить Instagram, то в основном блогеры - это женщины. У женщины красивая картинка. Соответственно, у нее больше подписчиков. В этой нише женщины доминируют.

Что даст экономике и обществу больше женщин в предпринимательстве?

Если бизнес станет абсолютно ровным - мужчина-женщина - такой утопии никогда не будет, но давайте помечтаем. Значительно возрастет корпоративная ответственность - бизнес будет более социально направленным, будут отчислять больше на окружающую среду, будет честнее по уплате налогов. Исследования показывают, что в среднем по миру женщины более склонны к уплате налогов, честнее, чем мужчины. Статистически мужчины более склонны быть в теневой экономике и неформальной занятости. Если бы мужчины и женщины сравнялись в предпринимательстве, теневая экономика в мире уменьшилась бы. И неформальная занятость. Если мечтать о долгосрочных эффектах, мы бы жили в городе с абсолютно чистым воздухом. Женщины бы ставили ниже нормы к качеству воздуха в своем городе. Возможный недостаток такой утопии - если бы женщины очень увлеклись своим представительством в бизнесе, то упала бы рождаемость. Женщины бы видели себя только в роли предпринимателя. В экономике есть понятие "альтернативная стоимость". Альтернативная стоимость времени - это то, что мы могли бы получить за проведенное время - была бы другой. Женщина бы оценивала: родить ребенка и выпасть из работы или продвигаться это время в карьере. Такого скоро в Украине не будет.