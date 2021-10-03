Участники "Марша за Киев" пришли на Банковую, чтобы призвать прекратить вмешательство в самоуправления столицы

 
Ексклюзивы
1/5
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2025
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1161
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 180
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 738
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3096
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4 Просмотров: 3114
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 2592
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 486
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 765
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 504
Фото
Все фото
5
5
5
4
15
Запад должен перестать пытаться &quot;не обижать Путина&quot; - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
&quot;Здесь депутаты живее, чем под куполом&quot; - Зеленский в Трускавце
"Здесь депутаты живее, чем под куполом" - Зеленский в Трускавце
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Зеленский приехал на &quot;большую фракцию&quot; своей партии
Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Видео
Все видео
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
"Слуги народа" променяли Зеленского на выпивку с икрой
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
"Ты за***л уже": Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца
Венедиктова пока в отставку не собирается
Венедиктова пока в отставку не собирается
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
2 Просмотров: 1359
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 414
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8073
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 414
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 360
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
воскресенье, 03 октября 2021 13:09

Участники "Марша за Киев" пришли на Банковую, чтобы призвать прекратить вмешательство в самоуправления столицы

  Комментировать
Участники &quot;Марша за Киев&quot; пришли на Банковую, чтобы призвать прекратить вмешательство в самоуправления столицы
Участники марша требовали от президента прекратить политическое вмешательство в дела Киева. Фото: Фокус

Участники "Марша за Киев" поотрывали длинные руки, тянущиеся с Банковой к Киеву.

Такой перформанс они устроили под Офисом президента в знак протеста против вмешательства Офиса президента в самоуправление Киева. Город должен развиваться не в интересах политических деятелей, а в интересах общества, заявили участники марша.

Активисты принесли под Офис президента "длинные руки", которые, по их словам, "традиционно тянутся из этого здания в сторону города". Во время перформанса они демонстративно "поотрывали" эти символические руки, разорвав их на куски.

"Мы считаем, что киевляне сами могут управлять этим городом, и нам эти руки, которые тянутся из этого здания, не нужны. Поэтому мы их отрываем", - пояснил смысл перформанса один из активистов.

Затем участникам акции предложили сфотографироваться с тем, что осталось от "длиннющие руки", и наконец, разобрать их на сувениры.

Кроме того, участники марша требовали от президента прекратить политическое вмешательство в дела Киева.

"Мы знаем, что город Киев в последнее время становится разменной монетой в политической борьбе крупных игроков. И мы пришли сюда, чтобы сказать, что город Киев должен развиваться в соответствии с интересами громады города Киева, а не интересов политических деятелей", - заявил один из участников "Марша за Киев" Иван Вербицкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Участники "Марша за Киев" пришли на Банковую, чтобы призвать прекратить вмешательство в самоуправления столицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Пылал Костел Святого Николая: что изменилось за месяц после пожара

Казаки и поляки победили турок

"Шахтер" легко обыграл "Динамо"

Самое читаемое
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 13050
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 8640
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
 4 Просмотров: 3114
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
32
 Просмотров: 3096
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 10 Просмотров: 2808
Политика
Зеленский назвал условия своих встреч с олигархами
Зеленский назвал условия своих встреч с олигархами Просмотров: 54
Украина будет возвращать Саакашвили
Украина будет возвращать Саакашвили 1 Просмотров: 63
Зеленский прокомментировал вмешательства в работу Кабмина
Зеленский прокомментировал вмешательства в работу Кабмина Просмотров: 135
Покушение на Шефира: на допросы вызывают людей с "очень известными именами"
Покушение на Шефира: на допросы вызывают людей с "очень известными именами" Просмотров: 135
"Слуги" обсудят кандидатуру на должность председателя ВР
"Слуги" обсудят кандидатуру на должность председателя ВР Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
6
Саакашвили задержали - премьер Грузии
4
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
3
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
Голосов: 8456
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть