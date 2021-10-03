Участники "Марша за Киев" пришли на Банковую, чтобы призвать прекратить вмешательство в самоуправления столицы

Участники марша требовали от президента прекратить политическое вмешательство в дела Киева. Фото: Фокус

Участники "Марша за Киев" поотрывали длинные руки, тянущиеся с Банковой к Киеву.

Такой перформанс они устроили под Офисом президента в знак протеста против вмешательства Офиса президента в самоуправление Киева. Город должен развиваться не в интересах политических деятелей, а в интересах общества, заявили участники марша.

Активисты принесли под Офис президента "длинные руки", которые, по их словам, "традиционно тянутся из этого здания в сторону города". Во время перформанса они демонстративно "поотрывали" эти символические руки, разорвав их на куски.

"Мы считаем, что киевляне сами могут управлять этим городом, и нам эти руки, которые тянутся из этого здания, не нужны. Поэтому мы их отрываем", - пояснил смысл перформанса один из активистов.

Затем участникам акции предложили сфотографироваться с тем, что осталось от "длиннющие руки", и наконец, разобрать их на сувениры.

Кроме того, участники марша требовали от президента прекратить политическое вмешательство в дела Киева.

"Мы знаем, что город Киев в последнее время становится разменной монетой в политической борьбе крупных игроков. И мы пришли сюда, чтобы сказать, что город Киев должен развиваться в соответствии с интересами громады города Киева, а не интересов политических деятелей", - заявил один из участников "Марша за Киев" Иван Вербицкий.