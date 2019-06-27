У Зеленского вновь заговорили об отставке Луценко

Представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко лежит в Верховной Раде. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский назовет кандидатуру на должность генерального прокурора сразу после увольнения нынешнего руководителя ГПУ Юрия Луценко.

Об этом сказал лидер партии "Слуга народу" Дмитрий Разумков в интервью Українське радіо

"Парламент мог бы сделать то, что он может сделать, - наконец отправить Юрия Витальевича в отставку и дать возможность новоизбранному украинскому президенту хотя бы подать ту кандидатуру, которую он будет считать нужной", - заявил Разумков.

"Президент сразу озвучит эту кандидатуру, как только будет снят действующий генпрокурор", - сказал лидер президентской партии.

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11 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Луценко возглавляет ГПУ с мая 2016-го.