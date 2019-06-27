У Зеленского вновь заговорили об отставке Луценко

Президент Владимир Зеленский назовет кандидатуру на должность генерального прокурора сразу после увольнения нынешнего руководителя ГПУ Юрия Луценко.
Об этом сказал лидер партии "Слуга народу" Дмитрий Разумков в интервью Українське радіо
"Парламент мог бы сделать то, что он может сделать, - наконец отправить Юрия Витальевича в отставку и дать возможность новоизбранному украинскому президенту хотя бы подать ту кандидатуру, которую он будет считать нужной", - заявил Разумков.
"Президент сразу озвучит эту кандидатуру, как только будет снят действующий генпрокурор", - сказал лидер президентской партии.
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11 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Луценко возглавляет ГПУ с мая 2016-го.
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