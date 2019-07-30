У Зеленского усомнились в раннем старте новой Верховной Рады

Верховная Рада ІХ созыва вряд ли начнет свою работу до 1 сентября.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Андрей Богдан на брифинге 30 июля.

"Как юрист, я понимаю сроки начала работы Верховной Рады, пожалуй, она не успеет начать работу до 1 сентября. Это зависит не от нас, а от большого количества судебных процессов, которые не дают Центральной избирательной комиссии сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады , который нас ожидает", - сказал Богдан.

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Ранее у президента Владимира Зеленского высказывали убеждение, что Верховная Рада IX созыва начнет свою работу в конце августа. Планировали первое пленарное заседание провести в День независимости Украины - 24 августа.

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва.

По подсчетам электронных протоколов, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей, за "Оппозиционную платформу - За життя" - 13,05%, "Батькивщину" - 8,18%, "Европейскую солидарность" - 8,10% , "Голос" - 5,82%.